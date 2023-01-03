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Мощные обстрелы Донбасса и "бавовна" в РФ: главные новости ночи 3 января 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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Мощные обстрелы Донбасса и "бавовна" в РФ: главные новости ночи 3 января 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 3 января 2023:

  • Враг ракетами обстрелял Донбасс: какой город попал под удар Читать дальше –>
  • Краматорск оказался под вражеским ударом: что известно Читать далее –>
  • Кадры жуткой вражеской атаки на Донбассе продемонстрировали в прямом эфире французского телевидения (видео) Читать далее –>
  • Ночная "бавовна" в Воронеже: россияне пожаловались на странный гул в небе Читать далее –>
  • В российском Курске раздался громкий взрыв Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
11к
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