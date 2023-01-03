Мощные обстрелы Донбасса и "бавовна" в РФ: главные новости ночи 3 января 2023 года

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Главные новости ночи 3 января 2023:
- Враг ракетами обстрелял Донбасс: какой город попал под удар Читать дальше –>
- Краматорск оказался под вражеским ударом: что известно Читать далее –>
- Кадры жуткой вражеской атаки на Донбассе продемонстрировали в прямом эфире французского телевидения (видео) Читать далее –>
- Ночная "бавовна" в Воронеже: россияне пожаловались на странный гул в небе Читать далее –>
- В российском Курске раздался громкий взрыв Читать далее –>
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