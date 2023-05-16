Мощные обстрелы Киева, работа ПВО и воздушная тревога в Украине: главные новости ночи 16 мая 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 16 мая 2023 года:
- Почти по всей Украине звучала воздушная тревога .
- В Киеве были слышны звуки взрывов — соцсети Читать далее –>
- Южнее Борисполя силы ПВО работали по вражеским беспилотникам — Кличко Читать далее –>
- Помогают врагу: соцсети возмущены блоггерами, которые преподают в Сети видео работы ПВО Читать далее –>
- Подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено — КМВА Читать далее –>
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