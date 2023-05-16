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Мощные обстрелы Киева, работа ПВО и воздушная тревога в Украине: главные новости ночи 16 мая 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
17к
Время на прочтение
1 мин
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Мощные обстрелы Киева, работа ПВО и воздушная тревога в Украине: главные новости ночи 16 мая 2023 года

Враг снова атаковал Украину / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 16 мая 2023 года:

  • Почти по всей Украине звучала воздушная тревога .
  • В Киеве были слышны звуки взрывов — соцсети Читать далее –>
  • Южнее Борисполя силы ПВО работали по вражеским беспилотникам — Кличко Читать далее –>
  • Помогают врагу: соцсети возмущены блоггерами, которые преподают в Сети видео работы ПВО Читать далее –>
  • Подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено — КМВА Читать далее –>

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