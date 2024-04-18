Мощные пожары на аэродроме в Джанкое: в ISW рассказали, какими ракетами Украина атаковала

Российская авиация, дислоцирующаяся на аэродроме в Джанкое, обеспечивают оккупантам явное преимущество на поле боя.

Украинские войска нанесли удары по российскому военному аэродрому в оккупированном Джанкой в Крыму в ночь с 16 на 17 апреля.

Об этом идет речь в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики, ссылаясь на геолокационных кадрах, опубликованных 16 апреля, пишут о взрывах на аэродроме в Джанкой, где располагается российский 39-й отдельный вертолетный полк (27-я сводная авиационная дивизия 4-й воздушной армии) и армия противовоздушной обороны Южного военного.

Крымское партизанское движение "Атеш" сообщило, что его агенты подтвердили, что ударом была уничтожена ракетная система С-400 на аэродроме и серьезно повреждены несколько других неустановленных транспортных средств. Украинские источники опубликовали изображение, на котором якобы видны три уничтоженных пусковых установки С-400 после удара.

"Российские войска развернули вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52 на авиабазе Джанкой, хотя ISW пока не заметила визуальных доказательств повреждений любых вертолетов в результате удара 16 апреля. Известный связанный с Кремлем милблогер утверждал, что украинские силы использовали около 12 ракет MGM-140 ATACMS для удара по аэродрому. Однако ISW не может независимо подтвердить ни тип боеприпасов, которые украинские войска применили при этом ударе, ни масштаб нанесенного ударом ущерба", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что российские боевые и транспортные вертолеты, дислоцирующиеся на аэродроме в Джанкое, обеспечивают оккупантам явное преимущество в наступательных и оборонительных боях, особенно на юге Украины. В ISW подчеркнут, что они являются законными военными целями.

Напомним, ранее сообщалось, какая авиация могла быть на аэродроме в Джанкое, где ночью 17 апреля раздавались взрывы.

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