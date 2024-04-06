Мощные ракетные атаки на Запорожье: в ОВА рассказали последние новости о жертвах и последствиях

Накануне днем, 5 апреля, армия агрессорки РФ совершила две серии ракетных ударов по гражданской и промышленной инфраструктуре Запорожья. А сегодня на рассвете оккупанты атаковали промышленные предприятия.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В результате совершенной вчера атак погибли четыре человека: два мужчины и две женщины. Двое пострадавших скончались в больнице. Кроме того, ранения получили 23 местных жителя. Восемь пострадавших, среди которых дети девяти и 17 лет находятся в больнице. Четверо травмированных – в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, повреждено более 40 зданий. В частности, 24 частных дома, девять многоэтажек, общежитие и детский сад.

В результате ракетных ударов сегодня утром "прилеты" по промышленным предприятиям. Пострадавших нет.

Напомним, днем 5 апреля в Запорожье прогремели взрывы. оккупанты ударили ракетами по городу, а после определенной паузы атаковали снова. Сообщалось о двух жертвах обстрела.

Впрочем, сегодня утром местные власти проинформировали, что из-за ракетных ударов погибли четыре человека.

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