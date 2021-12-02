Мощные снегопады на западе Украины могут остановить транспортное движение — Укргидрометцентр

Мощные снегопады на западе Украины могут остановить транспортное движение — Укргидрометцентр

В Карпатах объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют резкое ухудшение погоды в трех западных областях в пятницу, 3 декабря.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Укргидрометцентра.

Уже этой ночью и на следующее утро ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метели и гололед на дорогах в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Здесь объявлен первый "желтый" уровень опасности.

В Карпатах прогнозируют очень обильные снегопады, уровень опасности здесь повышен до второго, "оранжевого".

"Погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах — местам к прекращению) движения транспорта на дорогах и улицах", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Напомним, в Украину пришел циклон "Бенедикт", разделивший погоду по всей территории. Так, одну половину страны на этой неделе будет заливать дождями, другую – засыпать снегом.

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