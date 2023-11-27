Мощные снегопады в Украине: четыре области оказались в эпицентре непогоды

По прогнозам специалистов, сложная ситуация будет сохраняться в течение всего дня.
По состоянию на 27 ноября в Украине продолжают бурлить сильные снегопады. Наибольший удар непогоды принимает Одесчина, Полтавщина, Киевщина и Николаевщина.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба.
По его словам, по состоянию на данный момент в Украине из-за погодных условий обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях. За ночь энергетикам удалось восстановить свет почти в 300 населенных пунктах.
"Трудная ситуация на дорогах. Поэтому водителям рекомендовано воздержаться от поездок на дальние расстояния без необходимости и учитывать сложность погодных условий при планировании маршрутов", — говорится в его сообщении.
Кулеба подчеркнул, что работа в усиленном режиме продолжалась всю ночь, продолжается и сейчас. Тысячи людей работают над уборкой государственных и местных дорог, обрабатывают противогололедной смесью. Работы непрерывно продолжаются.
По прогнозам специалистов, сложная ситуация будет сохраняться в течение всего дня.
ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации с непогодой в регионах Украины.
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