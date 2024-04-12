Мощные удары по Харькову: Евлаш рассказал, что поможет противостоять обстрелам города

В частности, для защиты важно иметь разные типы систем ПВО

Армия РФ часто применяет зенитные ракетные комплексы С-300 как баллистические, чтобы нанести мощные удары по Харькову. Преимуществом врага еще и чрезвычайно короткое расстояние от границы с территории России и до города.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, короткое расстояние и очень большая скорость, с которой летят эти ракеты, – "очень часто решает вопрос". Ведь для эффективного применения систем ПВО достаточно мало времени.

"Единственное эффективное решение может быть — это сдерживание тактической авиации врага, применяющего в том числе и управляемые авиационные бомбы. Конечно, это обнаружение этих систем и опережение их в нанесении огневого удара, нанесении контрударов", — подчеркнул Евлаш.

Он подчеркнул, что очень важно иметь разные типы систем ПВО. В настоящее время Украина нуждается в поддержке от международных партнеров, чтобы противостоять российским ракетным ударам по Харькову.

Как сообщалось, в ходе массированной атаки по Харькову 11 апреля российские войска применили циничный отвлекающий маневр. Сначала оккупанты запустили по городу беспилотники Shahed. Отвлекая на них внимание, они нанесли ракетные удары.

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