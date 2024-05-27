Мощные удары по Харькову: власти сообщили, будет ли массовая эвакуация из города

Массированными и мощными ударами по Харькову РФ стремится запугать харьковчан и заставить уезжать из города и области. Впрочем, нет оснований для объявления эвакуации.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Мы призываем избегать мест массового скопления людей, комплексов отдыха и т.п., не игнорировать воздушных тревог. Но на сегодняшний день оснований для массовой эвакуации из Харькова нет", — подчеркнул он.

По его словам, пока не зафиксирован массовый выезд людей из города. Принудительная обязательная эвакуация происходит в приграничных населенных пунктах. Удалось эвакуировать уже более 80 семей.

Синегубов говорит, что сейчас в Харькове "трудно вести бизнес или какие-либо другие плановые дела", ведь тревоги в регионе могут длиться по 10-16 часов. Кроме того, оккупанты имеют возможность наносить скоростные удары, ведь город очень близок от границы с РФ. Именно поэтому руководитель ова просит реагировать на сигналы о воздушной тревоге.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал надежный способ оградить Харьков от российского террора. По его словам, превентивные удары по российской территории позволят оградить украинские города от атак оккупационной армии РФ.

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