Взрыв / © Associated Press

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Вечером 28 августа армия РФ ударила по Бучанскому району Киевской области. После прилетов на Житомирской трассе под Киевом вспыхнули сильные пожары и произошла детонация. Известно о по меньшей мере о 27 погибших и более 40 травмированных.

Какие последствия российской атаки и что известно о жертвах читайте в материале ТСН.ua

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Руководитель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что до сих пор продолжается ликвидация последствий удара в Бучанском районе — проходят аварийно-спасательные, поисковые и противопожарные работы, специалисты обследуют здания и близлежащие территории.

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Что известно о жертвах атаки

По данным ОВА, по состоянию на 11:30 субботы, 29 августа, известно о 27 погибших. Впрочем, отметил Ткаченко, «эта цифра может быть не окончательной».

Среди погибших — председатель Дмитриевской общины Тарас Дидич, который одним из первых отправился на место происшествия.

По предварительным данным, травмы разной степени тяжести получили 42 человека, в том числе четверо детей. Семь пострадавших госпитализировали.

Последствия ударов и пожара

Сейчас известно о около 50 жилых зданий, которые получили повреждения разной степени. В ОВА добавили, что в Дмитровке развернули оперативный штаб для обработки обращений от местных жителей.

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Из зоны чрезвычайного происшествия были эвакуированы 381 человек, из них 59 детей. Власти подчеркивают, что для жителей, дома которых пострадали, есть возможность временного проживания.

Напомним, накануне вечером россияне атаковали село Мило на Житомирской трассе под Киевом. Мощный взрыв спровоцировал сильный пожар, а затем еще и детонацию. Загорелись склады и предприятие. Также огонь опрокинулся на частный жилищный сектор.

Офис генерального прокурора заявил, что детонация у трассы Киев-Чоп началась после того, как на территории одного из предприятий «произошло падение или попадание дрона, тип которого устанавливается». В ОГ обещают проверить законность размещения и хранения на территории взрывоопасных предметов и материалов.

Дата публикации 08:53, 29.08.26 Количество просмотров 124 Киев накрывает дымом: в пригороде с вечера не утихает пожар — видео

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