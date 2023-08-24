Мощные взрывы в Днепре: власти рассказали о ракетной атаке на город

В ночь на четверг, 24 августа, в Днепре во время воздушной тревоги произошли мощные взрывы. Российская оккупационная армия ударила по городу ракетами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, одну ракету сбили защитники из Воздушного командования "Восток". Впрочем, в городе произошли попадания.

"Разрушений получил транспортный объект. Пострадали семь человек: трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести", — сообщил председатель ОВА.

В результате атаки повреждено около десятка объектов, среди которых банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, 15 киосков и два жилых дома, три автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Также Лысак отмечает, что более подробная информация о разрушениях еще уточняется.

Ракетная атака на Днепр.

Ракетный удар по Днепру. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Как сообщалось, в Днепре раздались взрывы во время тревоги. Воздушные силы сообщили о работе ПВО. Перед этим военные предупредили о ракетной опасности в восточных и юго-восточных областях Украины.

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