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Мощные взрывы в Харькове и заседание Генассамблеи ООН: главные новости ночи 21 сентября

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Мощные взрывы в Харькове и заседание Генассамблеи ООН: главные новости ночи 21 сентября

Фото: Павел Климкин/twitter

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 21 сентября:

  • Ночью Харькове раздались взрывы. Читать дальше –>
  • В Харькове произошел ракетный обстрел Холодногорского района. «Прилеты» по многоэтажным жилым домам. Информация о пострадавших уточняется. По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения. Читать дальше –>
  • Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею реформы Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Читать дальше –>
  • Президент Польши Анджей Дуда сравнил действия россиян по уничтожению урожая в Украине и блокированию экспорта зерна с Голодомором 1930-х годов. Читать дальше –>
  • Президент Литвы считает нетерпимой ситуацию, когда постоянный член Совбеза ООН ведет войну по уничтожению соседней страны. Он призвал создать суд для рассмотрения военных преступлений России. Читать дальше –>

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