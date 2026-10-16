Мощные взрывы всколыхнули Винницу во время массированной атаки РФ: есть пострадавшие (обновлено)

Атака РФ

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Винница и область днем 16 октября оказались под массированной воздушной атакой России. В городе было слышно не менее трех звуков взрывов.

Также взрывы подтвердил Винницкий городской голова Сергей Моргунов.

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Взрывы в Виннице 16 октября — что известно

По его словам, вражеский обстрел региона продолжается. Глава города призвал горожан строго соблюдать правила информационной тишины и не распространять кадры работы ПВО или последствия попадания.

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«Остайтесь в безопасных местах, ничего не фотографируйте, не снимайте и не публикуйте в соцсетях. Не помогайте врагу», — подчеркнул Сергей Моргунов.

Как сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, в результате атаки РФ на Винницу получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. На данный момент известно о четырех пострадавших. Двое из них доставлены в больницу под наблюдение врачей.

Как сообщил позже Моргунов, по состоянию на 18:20 в Виннице уже 6 пострадавших в результате атаки РФ.

«Один человек находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь», — отметил глава города.

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Напомним, днем 16 октября в Ковеле на Волыни попал под вражескую атаку реактивными «Шахедами».

В течение ночи и с утра Волынь находилась под российской атакой. В частности, «прилеты» произошли в Луцке — повреждение инфраструктуры.

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