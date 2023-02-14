Мощные землетрясения в Турции: погибли 5 украинцев, в том числе семья из Запорожья

По состоянию на 14 февраля из-под завалов спасены 10 украинцев, 7 считаются пропавшими, их поиски продолжаются, сообщили в МИД.

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что в результате мощных землетрясений на юге Турции погибла семья из Запорожья, а 7 украинцев считаются пропавшими.

Об этом рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко.

По его словам, украинское посольство принимает меры по подготовке репатриации тел погибших.

"В зону стихийного бедствия отправляется вторая группа консулов, чтобы на месте координировать поиски пропавших граждан, оказывать содействие пострадавшим и обеспечить эвакуацию украинцев в другие турецкие регионы и Украину. В ближайшее время дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан", — написал он.

Николенко добавил, что всего удалось разыскать 136 граждан и эвакуировать 37. Из-под завалов спасены 10 украинцев. 7 считаются пропавшими, их поиски продолжаются. По его словам, 2 могут быть под завалами, к их поиску привлечены украинские подразделения ГСЧС. 1 человек госпитализирован, его состояние стабильное.

Землетрясения в Турции и Сирии

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, а спустя немного еще два — магнитудой 7,7 и 7,6.

По последней информации, в Турции и Сирии обнаружили более 33 тысяч погибших. Тысячи спасателей разбирают завалы в пострадавших регионах и пытаются найти выживших.

14 февраля стало известно, что во время землетрясения в Турции погибла 46-летняя Юлия Петрова и ее двое сыновей. Захару было 10 лет, а Матвею 5 лет. Семья была из Запорожья.

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