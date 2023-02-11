Мощные землетрясения возможны в Украине: в НАН спрогнозировали, когда это может произойти

Землетрясения зависят от того, с какой скоростью двигаются плиты, что в свою очередь обуславливает накопление энергии.
В НАН считают, что рано или поздно землетрясения коснутся всей территории Украины. Самые мощные толчки с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера возможны на юго-западе Одесской области.
Об этом в эфире телемарафона рассказал сейсмолог НАН Александр Кендзера.
Он пояснил, что в Украине возможны землетрясения, ведь она находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Этот сейсмоактивный пояс постоянно генерирует подземные толчки. Сейсмолог добавил, что землетрясения зависят от того, с какой скоростью движутся плиты, что в свою очередь приводит к накоплению энергии.
"Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты. Очевидно, что движение этих плит остановить невозможно, поэтому рано или поздно там будут землетрясения", — сказал он.
Сейсмолог вспомнил зону Вранча, расположенную в Румынии. Землетрясение на этой сейсоактивной плите может ощущаться на всей территории Украины. Местные сейсмоактивные зоны зафиксированы возле Крыма и Закарпатье.
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