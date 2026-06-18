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Мощный антициклон изменит погоду в Украине уже сегодня: где будет стоять жара, а где обрушится непогода (карта)
Атмосферный фронт принесет в Украину жару до +30 градусов, однако она будет сопровождаться опасными шквалами и ливнями.
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине переменчивую погоду с грозовыми дождями и температурой до +30.
Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 18 июня погода в Украине начнёт стабилизироваться благодаря влиянию антициклона с запада.
«Количество осадков значительно уменьшится, западные ветры и постепенный прогрев воздуха под воздействием солнца повысят ночную температуру до 12–17°, дневную — до комфортных 22–27°», — прогнозирует синоптик.
По словам Постриганя, до конца недели в стране сохранится нежаркая погода.
В свою очередь, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что к концу недели в Украине ожидается потепление, которое будет сопровождаться грозами, ливнями и градом. По словам синоптика, 18 июня днём на западе, севере и крайнем востоке пройдут дожди с грозами, градом и шквалами до 20 м/с. Ночью будет +12…+17 градусов тепла, днём +22…+27 градусов тепла, а на юге — до +30.
В пятницу, 19 июня, небольшие дожди и грозы охватят большинство областей, за исключением юга. Ночная температура составит до +18, дневная — до +28 °С, а на юге и западе воздух прогреется до +32 градусов тепла.
По данным Украинского гидрометцентра, 18 июня в стране будет облачно с прояснениями.
«В южных, восточных, ночью и в большинстве центральных областей умеренные дожди, на северо-востоке страны днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы (ночью в Одесской и Николаевской областях местами значительные дожди); на остальной территории без осадков», — прогнозируют синоптики.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, на юге и юго-востоке ожидается от +15 до +19 градусов тепла. Днём столбики термометров будут показывать от +20 до +25 градусов выше нуля.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 18 июня.
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