Мощный циклон с грозами и вьюгами: синоптик рассказал, когда в Украине ухудшится погода

Станет прохладнее.
Через несколько дней в Украине ухудшится погода. В субботу, 17 декабря, поступит мощный циклон с грозами и вьюгами.
Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.
Днем 17 декабря в западных и северных областях ожидается сильный мокрый снег. В южных и восточных областях будут сильные дожди. В Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях пройдут сильные ливни с грозами и шквалами, спрогнозировал синоптик.
По словам Щедрина, в ночь на 18 декабря грозы сменятся на сильный снег. Кроме того, в Украине резко станет прохладнее.
Напомним, синоптик Станислав Щедрин сообщал, что декабрь будет традиционно самым теплым месяцем этой зимы, а также богатым осадками.
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