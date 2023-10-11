"Мощный день": Зеленский рассказал о результатах работы в Брюсселе

Сегодня, 11 октября, в Брюсселе состоялась оборонная встреча в формате "Рамштайн", в которой приняло участие более 50 стран-участниц. Главный упор – это усиление нашей ПВО и наиболее важных инструментов на фронте: артиллерия, дальнобойные системы.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении.

Ряд важных шагов

Украинский лидер поблагодарил всех партнеров за неизменную готовность помогать нашей обороне. Он встретился с министром обороны США Остином и новым главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Брауном. Кроме того, по словам Зеленского, была хорошая встреча с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, где обсуждались наши приоритеты обороны и наше взаимодействие с Альянсом.

"Очень важно. Переговоры с Премьер-министром Бельгии – результативная встреча. Бельгия присоединилась к нашей авиационной коалиции и предоставит Украине F-16. Это мощный шаг. Есть новый оборонный пакет от Бельгии. В нем несколько важных компонентов. Отмечу особенно ракеты для ПВО. Спасибо!", – акцентировал главнокомандующий.

Итак, подытожил он, мощный был день. Зеленский поблагодарил Бельгию, всех союзников в "Рамштайне" и Соединенных Штатов.

"Каждый день наши воины и весь наш народ крепче. Слава Украине!", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Брюссель с неанонсированным визитом, где впервые принял участие во встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", а также во встрече министров обороны стран НАТО и заседания Совета Украина-НАТО. Главное из выступления лидера – читайте в материале.

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