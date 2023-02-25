Мощный и точно не последний: Зеленский — о введенном ЕС десятом пакете санкции против РФ

В настоящее время украинская дипломатия работает над расширением санкционных ограничений против российской атомной отрасли.

В субботу, 25 января, Совет ЕС ввел против страны-агрессорки России десятый санкционный пакет. Украинский президент Владимир Зеленский назвал его "мощным и точно не последним".

Об этом глава государства сказал в традиционном видеообращении 25 февраля.

"Десятый и, очевидно, не последний пакет. Санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии. Сейчас в десятом санкционном пакете есть новые шаги, мощные, против военной промышленности, финансового сектора государства-террориста, против пропагандистов, утопивших во лжи российское общество и пытающиеся распространить ложь на весь мир. У них это точно не получится", — рассказал Зеленский.

По его словам, украинская дипломатия работает над расширением санкционных ограничений, в частности, против российской атомной отрасли. В этом направлении уже есть ответные шаги от Америки и Британии.

"Наши дипломаты, все государство работает над тем, чтобы расширить глобальные, в частности европейские санкции, на российскую атомную отрасль — на "Росатом". Все, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Уже есть ответные шаги от партнеров — США, Британии. Ожидаем соответствующие шаги от ЕС. Конечно, мы продолжим шаги над санкциями Украины против российских субъектов и всех, кто им помогает. Будут соответствующие решения", — подчеркнул лидер Украины.

Десятый санкционный пакет ЕС против России

25 февраля 2023 года Совет ЕС принял десятый пакет ограничительных мер против России в ответ на продолжение агрессионной войны против Украины. К слову, этот пакет санкций послы Евросоюза должны были одобрить к годовщине вторжения, однако согласовали на несколько дней позже.

В санкционном списке есть запреты на:

экспорт критических технологий и промышленных товаров

импорт асфальта и синтетического каучука

предоставление россиянам мощностей газохранилищ

транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения.

Кроме того, в новый пакет ЕС включил дополнительно 87 физических и 34 юридических. Среди них есть физические лица и компании, связанные с группой "Вагнера", а также командиры подразделений, вовлеченных в войну против Украины. среди российских политиков в списке ЕС есть :

новые члены Совета Федерации Российской Федерации с 20 декабря 2022 года, включая представителя незаконно аннексированной так называемой «Луганской народной республики» и заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия».

19 заместителей министров и ряд чиновников России, включая руководителей федеральных ведомств

4 депутата Государственной Думы

Общероссийский народный фронт и 5 связанных с ним лиц. Движение Общероссийский народный фронт (ОНФ) организует социальную акцию «Все для Победы!» через которые собирает материальные и финансовые пожертвования в поддержку воинских частей так называемых «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики»

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