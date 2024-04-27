Мощный ночной удар по энергетике: где ввели отключение света

После ударов РФ произошли повреждения на объектах генерации электроэнергии.

Этой ночью армия РФ атаковала энергетические объекты в трех областях Украины. Из-за сетевых ограничений действуют графики отключений света в Харьковской области и в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности – в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня, 27 апреля. В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались.

В министерстве отмечают, что российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

"Есть повреждения на объектах генерации электроэнергии. На одном из объектов ранен начальник смены, энергетик получил контузию. Также враг атаковал объект газовой инфраструктуры в западной области", — отмечают в Минэнерго.

Атака на энергообъекты

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ночью 27 апреля РФ ударила по объектам энергетики в трех областях Украины.

В свою очередь, в ДТЭК уточнили, что РФ массированно атаковала четыре их теплоэлектростанции. Серьезно повреждено оборудование предприятий. В настоящее время энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

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