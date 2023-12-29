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Мощный обстрел Харькова: в ОВА сообщили, что количество погибших возросло

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Мощный обстрел Харькова: в ОВА сообщили, что количество погибших возросло

Последствия ракетных ударов 29 декабря по Харькову / Фото: Олег Синєгубов

Жертвами российских террористов остаются мирные украинцы.

В результате атаки по Харькову количество жертв и раненых возросло. К сожалению, погибли трое мужчин, еще 11 человек – пострадали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последствия удара по больнице

Сегодня во время вражеских ракетных ударов по Харькову пострадали помещение Областного центра онкологии. В нескольких корпусах медучреждения взрывной волной повреждено около 70 окон и крыша на площади 30 кв.

Последствия удара по больнице в Харькове / ©
Последствия удара по больнице в Харькове

"Пока устраняем последствия враждебной агрессии. Пострадавших среди медперсонала и пациентов онкоцентра нет", — отметил Синегубов.

Спасатели ГСЧС, медики экстренной медицинской помощи, правоохранители продолжают работать на местах, ликвидируя последствия российского террора.

Последствия ракетных ударов 29 декабря по Харькову / ©
Последствия ракетных ударов 29 декабря по Харькову

Напомним, захватчики повредили здание больницы в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.

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Дата публикации
Просмотры
860
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