Мощный обстрел Харькова: в ОВА сообщили, что количество погибших возросло

Жертвами российских террористов остаются мирные украинцы.
В результате атаки по Харькову количество жертв и раненых возросло. К сожалению, погибли трое мужчин, еще 11 человек – пострадали.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия удара по больнице
Сегодня во время вражеских ракетных ударов по Харькову пострадали помещение Областного центра онкологии. В нескольких корпусах медучреждения взрывной волной повреждено около 70 окон и крыша на площади 30 кв.
"Пока устраняем последствия враждебной агрессии. Пострадавших среди медперсонала и пациентов онкоцентра нет", — отметил Синегубов.
Спасатели ГСЧС, медики экстренной медицинской помощи, правоохранители продолжают работать на местах, ликвидируя последствия российского террора.
Напомним, захватчики повредили здание больницы в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.
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