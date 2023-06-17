Мощный пожар в Белгороде и воздушная тревога в Украине: главные новости ночи 17 июня

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 16 июня 2023:
- Горящие обломки падают на тротуар: в Белгороде в жилом доме вспыхнул сильный пожар Читать далее –>
- Огонь охватил пентхаус в Белгороде: пожарные не могут потушить возгорание, кран не позволяет достать до последних этажей Читать далее –>
- В РФ неизвестные беспилотники атаковали нефтепровод "Дружба": россиянам мерещатся дроны ВСУ Читать далее –>
- В ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога Читать далее –>
- Наблюдатели не увидели подтверждения перемещения ядерного оружия РФ в Белоруссию Читать далее –>
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