Мощный пожар в одесской высотке: 6-летний мальчик остался сиротой

Причиной возгорания стал бензин, емкость с которым стояла на кухне.

После пожара в Киевском районе Одессы в 9-этажном жилом доме по улице Академика Королева, 42 мальчик остался сиротой. В одной из больниц Одессы скончались двое пострадавших в результате пожара.

Об этом сообщили в местных Телеграмм-каналах.

Также читайте Мощный пожар в Днепре: как спасали жителей и кто компенсирует ущерб

Отмечается, что ЧП произошло в семье первоклассника Даниила Байрактара, проживавшей на 7 этаже 9-этажного дома. Как выяснилось, причиной возгорания стал бензин, емкость с которым стояла на кухне. Горючее купили для электрогенератора, чтобы обеспечить бесперебойную работу кислородного концентратора, необходимого для бабушки мальчика, у которой обнаружили COVID-19.

Люди опасались, что из-за частых отключений электроэнергии концентратор прекратит работу и женщина задохнется.

Пожар начался на кухне, где стояла емкость с бензином, часть которого вылилась на пол и загорелась. При пожаре тяжелые ожоги получили мать и дедушка мальчика. Двое взрослых и ребенка доставили в больницу, где впоследствии мужчина и женщина скончались.

Бабушка мальчика госпитализирована, а шестилетний мальчик осиротел.

Напомним, в Днепре спасли спавшую дома женщину, когда ночью загорелся ее балкон, а впоследствии и комната. Женщину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Читайте также: