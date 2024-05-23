Мощный ракетный удар по Харькову: количество погибших растет

В Харькове возросло количество погибших в результате мощного удара по городу 23 мая. По состоянию на 12.00 известно о четырех погибших.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

По информации городского головы, по состоянию на 11:30 было известно о двух жертвах российских ударов.

"На месте одного из ударов вражеской ракеты обнаружено тело еще одного погибшего. Еще один человек ранен", — подчеркнул он.

Кроме того, один человек погиб при обстреле гражданского предприятия, которое занимается печатью. Кроме того, там по меньшей мере шесть пострадавших.

В 12:00 руководитель ОВА сообщил, что количество погибших возросло до четырех. Также, по его словам, враг нанес по городу 15 ударов.

"По предварительным данным, в результате удара по Харькову четыре человека погибли. Местонахождение еще двух человек устанавливают", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в Харькове раздались мощные взрывы. оккупанты нанесли десять ударов по городу.

Власти сообщили, что россияне массированно ударили по Харькову. В частности под удар врага попали частное предприятие и транспортная инфраструктура.

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