Мощный циклон разделит Украину: где будут метели и гололедица, а где - дождь и +12°

В четверг, 8 января, в Украине погода будет контрастной: в одних областях ожидается мороз и сильный снег, в других – плюсовая температура.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, сложные погодные условия обусловят активный южный циклон, который будет перемещаться из Одесской области через центральные области в Сумскую область. Различные по свойствам воздушные массы повлекут за собой и очень разную по характеру погоду, условно разделив территорию страны на три части.

В западных, Винницкой и Житомирской областях со значительным снегом, вьюгами и холодной погодой. В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях – переходная территория от холода к теплу со значительными осадками в виде мокрого снега и дождя, гололедицей и налипанием мокрого снега. На остальной территории страны ожидается умеренный, местами сильный дождь и тепло.

В общем, сегодня будет облачно. В западных, Винницкой и Житомирской областях днем местами сильный снег и метель. Температура днем 2-7° мороза.

В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях сильный мокрый снег и дождь, гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура днем 0-5° тепла.

На остальной территории умеренный, местами сильный дождь. Температура воздуха будет составлять от +7° до +12°.

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр предупреждал о сильных снегопадах и арктическом похолодании в течение 8-11 января. В западных, северных и центральных областях ожидаются сильные снегопады, мокрый снег, метели и порывы ветра до 18 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области будет облачно. Ожидается мокрый снег и дождь, гололедица. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области будет 0-5° тепла. В Киеве столбики термометров покажут 0-2° тепла.