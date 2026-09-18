Мощный циклон резко изменит погоду в Украине: синоптики назвали даты и регионы, которые пострадают первыми

Белка на дереве / иллюстративное фото / © unsplash.com

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В ближайшие дни в Украине сохранится комфортная сентябрьская теплота, однако уже с начала следующей недели страну накроют скандинавские дожди и значительное похолодание.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует сухую, солнечную и маловетреную погоду в Украине с 18 по 20 сентября. В то же время он предупреждает об увеличении облачности на фоне пониженного атмосферного давления.

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«Можно смело планировать важные дела на свежем воздухе. Температура ночью 8–13º, днём — комфортные 22–27º», — прогнозирует Постригань.

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В то же время синоптик предупреждает, что 21 сентября погода в стране изменится.

«Украину пересечет холодный атмосферный фронт глубокого атлантического циклона, который, наконец, принесет долгожданные дожди, столь необходимые аграриям для проведения посевной кампании. С северными ветрами к нам придет влажный воздух из Скандинавии, температура снизится», — сообщает метеоролог.

По его словам, ночью столбики термометров будут показывать всего от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +21 градуса тепла.

Метеорологическая карта

Согласно предварительным модельным оценкам, Постригань сообщает, что 22–25 сентября циклоны будут приносить влажную и холодную погоду с периодическими дождями. Температура снизится до +7…+12 градусов тепла ночью и до +12…+17 градусов тепла днем.

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Несмотря на заметную волну холода, синоптик отмечает, что заморозков в ближайшее время не ожидается.

По данным Укргидрометцентра, 18 сентября область повышенного давления обеспечит в большинстве областей Украины сухую погоду. Лишь на западе, а ночью также и на севере, атмосферный фронт принесет кратковременные дожди. В западных и Житомирской областях ночью и утром возможен туман. Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Днём ожидается температура воздуха от +20 до +25 градусов тепла, хотя в западных регионах воздух прогреется лишь до +17…+19 градусов тепла.

Погода в Украине 18 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 18 сентября.

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