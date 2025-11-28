Мощный удар по Крыму: ВМС разнесли командный пункт и ПВО в Саках

Удар по аэродрому Саки / © скриншот с видео

Временно оккупированный Крым становится все более опасным местом для российских захватчиков. Силы обороны Украины провели очередную результативную атаку на стратегически важный объект врага – военный аэродром «Саки». Успешная операция явилась результатом скоординированных действий разных родов войск, благодаря чему удалось вывести из строя дорогостоящую технику и нарушить управление полетами оккупантов.

Об этом пишет официальный Telegram-канал Военно-Морских Сил ВСУ.

Что именно потеряли оккупанты

По результатам поражения список уничтоженного имущества выглядит более чем убедительно. Украинским бойцам удалось попасть в «сердце» аэродрома — командно-диспетчерский пункт управления. Без этого объекта координация взлетов и посадок вражеской авиации становится крайне проблематичной. Кроме того, огнем были накрыты места хранения современных ударных беспилотников типа «Орион».

Не спасла россиян и их противовоздушная оборона, которая стала мишенью. Во время атаки были поражены несколько объектов ПВО, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» и «Панцирь-С1». Также под раздачу попала мобильная огневая группа врага — уничтожена установка ЗУ-23-2, установленная на базе грузовика КамАЗ.

Детали совместной операции

Этот удар стал возможным благодаря тесному взаимодействию подразделений Военно-Морских Сил и Сил специальных операций ВСУ. Комбинированная работа позволила не только выявить цели, но и нанести точный удар, обойдя вражескую защиту. Военные подчеркивают, что системное уничтожение потенциала оккупантов в Крыму будет продолжаться.

В ВМС подчеркнули важность таких точечных атак для общего хода войны, ведь каждый уничтоженный комплекс приближает освобождение территорий.

«Ослабление боевых возможностей врага – еще один шаг к победе!» — отметили в пресс-центре Военно-Морских Сил.

Напомним, возле Гуляйполя Запорожской области украинские военные сдержали наступление российской армии и вернули контроль над ситуацией в направлении.