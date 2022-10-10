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Мощный удар России по Запорожью и угрозы из Черного моря "Калибрами": главные новости ночи 10 октября

Дата публикации
Просмотры
9100
Время на прочтение
1 мин
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Мощный удар России по Запорожью и угрозы из Черного моря "Калибрами": главные новости ночи 10 октября

Фото: Фото из социальных сетей

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 10 октября:

  • В Запорожье выросло количество погибших в результате российского террора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 октября в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек. Читать дальше –>
  • В ночь на 10 октября враг совершил новую атаку на Запорожье: зафиксировано около десятка прилетов. Читать дальше –>
  • В результате ракетной атаки в Запорожье снова разрушен многоэтажный дом: есть пострадавшие. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
9100
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