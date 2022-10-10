Мощный удар России по Запорожью и угрозы из Черного моря "Калибрами": главные новости ночи 10 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 10 октября:
- В Запорожье выросло количество погибших в результате российского террора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 октября в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек. Читать дальше –>
- В ночь на 10 октября враг совершил новую атаку на Запорожье: зафиксировано около десятка прилетов. Читать дальше –>
- В результате ракетной атаки в Запорожье снова разрушен многоэтажный дом: есть пострадавшие. Читать дальше –>
- В Николаеве раздались взрывы. Читать дальше –>
- В штормовом Черном море на Украину направлено 40 "Калибров". Читать дальше –>
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