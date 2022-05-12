Мощный ураган сорвал крышу и повалил деревья в Сумской области (фото и видео)

Мощный ураган сорвал крышу и повалил деревья в Сумской области (фото и видео)

В Шостке Сумской области 12 мая бушевал мощный ветер, буквально сорвавший крышу со здания бассейна. Повреждены и другие постройки.

Кроме того, из-за непогоды на улицах Шостки с корнями вырвало деревья.

Жители некоторых районов Сумской области сообщают, что нет света.

Об этом пишет "Шостка.Info".

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Как сообщили в горисполкоме, повреждена электроподстанция, так что без электроэнергии остался ряд районов Сумской и Черниговской областей.

По данным Сумского областного центра по гидрометеорологии, в области ожидали порывы северо-западного ветра 15-20 м/с и І-й уровень опасности – желтый.

Напомним, непогода 12 мая бурлила и в других областях Украины, там тоже вырывало деревья, люди фиксировали на видео смерч и ливень.

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