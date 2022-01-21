Мощный ветер и снегопад: метель накрыла Влинь и Ровенщину

Синоптики предупреждают об осложнениях на дорогах.

Новые обороты зима набирает в Украине: метель на Волыни и в Ровенской области.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 января.

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Из-за почти нулевой видимости на дорогах там произошло несколько аварий. В Ровенской области спасатели дежурят в усиленном режиме, а служба автодорог с вечера выпустила на пути всю имеющуюся технику.

Синоптики говорят, в течение дня не распогодится. По всей Украине, кроме востока и юга, ожидают ветер до 23 метров в секунду и снежные заносы. Поэтому водителям без необходимости советуют не выезжать.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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