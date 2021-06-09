Мощный взрыв гранаты в Харькове: медики рассказали о состоянии трех пострадавших

В больницу забрали двух юношей 16 и 19 лет, а также 33-летнего мужчины.

Три человека пострадали в Харькове в результате мощного взрыва, прогремевшего ночью в спальном районе между жилых домов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июня.

По данным полиции, неизвестный бросил в толпу гранату. Якобы у него возник конфликт с компанией молодых людей возле магазина. В разгар ссоры муж достал из кармана боеприпас и бросил его в своих оппонентов.

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"После ссоры бросил в этих ребят гранату. Какая это граната, пока сказать не можем. Нужна экспертиза. Преступник был задержан прохожими", — рассказал руководитель отдела полиции №1 Харьковского районного управления Андрей Грязев.

В больницу забрали двух юношей 16 и 19 лет, а также 33-летнего мужчины. Больше всех досталось младшему парню. Он получил проникающее ранение в грудную клетку. Его состояние средней тяжести, говорят медики. Сам злоумышленник не пострадал, его задержали.

Новости Украины: в Харькове в результате мощного взрыва пострадали три человека

Свидетели уверяют, что мужчина был под действием наркотических веществ. Впрочем, эту информацию следователи пока не подтверждают. Известно, что ранее нападающий не потравляв в поле зрения полицейских. Где взял гранату, пока не объяснил.

Как сообщалось ранее, в одном из сел Николаевского района Николаевской области в доме 46-летнего мужчины взорвалась граната. Ее бросил местный житель. По данным полиции, инцидент произошел после того, как 43-летний мужчина пришел в дом 46-летнего знакомого. Он требовал, чтобы тот предоставил ему наркотическое вещество, однако владелец дома отказался.

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