Мощный взрыв гранаты в Харькове: медики рассказали о состоянии трех пострадавших

В больницу забрали двух юношей 16 и 19 лет, а также 33-летнего мужчины.
Три человека пострадали в Харькове в результате мощного взрыва, прогремевшего ночью в спальном районе между жилых домов.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июня.
По данным полиции, неизвестный бросил в толпу гранату. Якобы у него возник конфликт с компанией молодых людей возле магазина. В разгар ссоры муж достал из кармана боеприпас и бросил его в своих оппонентов.
"После ссоры бросил в этих ребят гранату. Какая это граната, пока сказать не можем. Нужна экспертиза. Преступник был задержан прохожими", — рассказал руководитель отдела полиции №1 Харьковского районного управления Андрей Грязев.
В больницу забрали двух юношей 16 и 19 лет, а также 33-летнего мужчины. Больше всех досталось младшему парню. Он получил проникающее ранение в грудную клетку. Его состояние средней тяжести, говорят медики. Сам злоумышленник не пострадал, его задержали.
Свидетели уверяют, что мужчина был под действием наркотических веществ. Впрочем, эту информацию следователи пока не подтверждают. Известно, что ранее нападающий не потравляв в поле зрения полицейских. Где взял гранату, пока не объяснил.
Как сообщалось ранее, в одном из сел Николаевского района Николаевской области в доме 46-летнего мужчины взорвалась граната. Ее бросил местный житель. По данным полиции, инцидент произошел после того, как 43-летний мужчина пришел в дом 46-летнего знакомого. Он требовал, чтобы тот предоставил ему наркотическое вещество, однако владелец дома отказался.