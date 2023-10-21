Мощный взрыв прогремел в Бердянске: что происходит (фото)

Очевидцы сообщают о "бавовне" в районе аэродрома.

В субботу, 21 октября, во временно оккупированном Бердянске раздался громкий взрыв, очевидцы публикуют фото с поднимающимися над городом клубами дыма.

Некоторые местные Telegram-каналы сообщают, что "бавовну" зафиксировали вблизи села Новопетровка.

По другим версиям взрыв снова произошел в районе аэродрома.

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Как сообщалось ранее, в ночь на 17 октября аэродром в Бердянске уже атаковали украинские военные с помощью дальнобойных ракет ATACMS.

Тем временем оккупационные власти распространили сообщения о российской ПВО, сработавшей сегодня в окрестностях города.

Официальной информации от ВСУ по поводу взрыва в Бердянске пока не было.

Напомним, российские кафиры назвали атаку украинских войск на аэродромы Бердянска и Луганска одной из самых мощных за весь период полномасштабной войны.

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