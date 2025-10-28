Мощный взрыв в Хмельницком: пострадавшие, версии и детали катастрофы

В Хмельницком сильный взрыв вызвал обвал дома / © Хмельницкая ОГА

В Хмельницкомпрогремел сильный взрыв, который вызвал частичный многоквартирного дома.

Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия, продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться люди.

ТСН.ua. собрал всю информацию о чрезвычайном происшествии и его последствиях.

Сильный взрыв в Хмельницком

В Хмельницком днем 28 октября прогремел сильный взрывв многоквартирном доме. Как сообщала корреспондент ТСН Анастасия Павленко, инцидент произошел около 15:00 часов в Юго-Западном микрорайоне на улице Тернопольской, 34/2.

В результате взрыва произошел обвал многоквартирного дома — снесло несколько этажей.

Пострадали по меньшей мере пятеро жителей, среди которых ребенок.

Последствия и пострадавшие

Заместитель Хмельницкого городского головы Василий Новачок рассказал«Суспільному», что в результате взрыва повреждено почти 20 квартир и есть пострадавшие.

«Взрыв довольно таки серьезный, поврежден очень сильно один подъезд. Предварительно выглядит так, почти 20 квартир нужно будет отселить. Сейчас комиссия по отселению работает над тем, чтобы найти людям жилье, чтобы переселить их. Часть из квартир не подлежат ремонту, соответственно нужно будет проводить серьезные строительные работы. Не исключено, что под завалами может быть человек», — отметил Василий Новачок.

Также он отметил, что для жителей организовали временное проживание, обеспечено водоснабжение и электричество.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что взрыв частично разрушилдевять квартир, еще около 15 квартир получили повреждения.

Кроме того, под завалами может оставаться женщина, тогда как ее муж смог самостоятельно выбраться наружу.

Директор Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Костюк в комментарии«Суспільному» рассказал, что на место выезжали три бригады скорой помощи.

«По состоянию на 15:50 за медицинской помощью обратились два человека. У 12-летнего ребенка острая реакция на стресс, у мужчины порезана нога», — рассказал Александр Костюк.

Впоследствии Костюк сообщил, что по состоянию на 17:10 всего пять человек травмировались на месте взрыва. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации.

«У одного человека порезана нога, у остальных — острая реакция на стресс», — рассказал руководитель Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Ситуация по состоянию на вечер

Как сообщает корреспондентка ТСН, сейчас в Хмельницком продолжают ликвидировать последствия взрыва в жилом доме. Продолжаются поисковые работы, дежурит полиция и медики.

«Слышно как обваливаются плиты. Полицейские перегородили улицу и никого не пропускают к эпицентру события», — добавляет корреспондентка.

На месте происшествия работают все экстренные службы: спасатели, медики, газовая служба, волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС и правоохранители.

Для поддержки пострадавших развернули «Пункт несокрушимости» и отдельный пункт оказания психологической помощи.

Власти рассматривают несколько версий

Сначала, СМИ и правоохранители предполагали, что вероятной причиной инцидента стала утечка газа.

«По предварительной информации произошла утечка бытового газа в доме 34/2. На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции», — говорится в официальном сообщении полиции Хмельницкой области.

Однако эта версия пока не подтвердилась. Окончательную причину взрыва пока выясняют.

По информации газовых сетей, в прошлом году дом обследовали, и жалоб или нареканий на работу по состоянию на день взрыва не поступало, передает Еспресо

Местные жители в соцсетей отмечали, что считали этот взрыв следствием «прилета».

В то же время председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин отметил, что власти рассматривают различные версии.

«Относительно причины взрыва, рассматриваются различные версии. Окончательный вывод будет сделан после полного разбора завалов и работы экспертов», — написал он в Telegram.

Правоохранители открыли уголовное производство

Полиция Хмельницкой области по факту взрыва в многоквартирном доме открылауголовное производство по ч. 2 ст. 270 (речь идет о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В то же время в ведомстве отметили, что полицейские продолжают опрашивать свидетелей и очевидцев происшествия, а также жителей дома, чтобы выяснить, могут ли под завалами находиться люди.

Напомним, недавно подобный инцидент произошел в Киеве. На проспекте Отрадном в Соломенский районе обвалилось перекрытие дома после российской атаки.

Наибольший резонанс вызвал тот факт, что инцидент произошел в части здания, где во время предварительного обследования не было зафиксировано никакой угрозы обвала.

