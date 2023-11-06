Мощный взрыв в Седовому возле Мариуполя: оккупанты могли хранить там вертолеты из Бердянска и Луганска

Оккупанты могли потерять боекомплект и много военной техники — об этом свидетельствует мощность раздавшегося взрыва.

Российские оккупанты, вероятно, ремонтировали во временно захваченном селе в Донецкой области свои вертолеты, которые перебазировали с Бердянского и Луганского аэродромов. Именно эти вертолеты получили удары ракетами ATACMS.

Об этом "24 каналу" рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.

Как отмечается, в поселке Седово, где вчера "расцвела бавовна", могли ремонтировать российские вертолеты после "прилета" по ним на аэродромах в Бердянске и Луганске.

По словам Забавина, оккупанты могли потерять боекомплект и много военной техники — об этом свидетельствует мощность раздавшегося взрыва.

"Так они поступали ранее в Мариуполе, когда считали, что украинский "хлопок" не может туда попасть. Но потом начали очень осторожно размещать в Мариупольском районе военную технику и боекомплект и личный состав. А теперь оккупантам придется все это перемещать, по меньшей мере, в направлении Таганрога", – подчеркнул Забавин.

Напомним, что в воскресенье, 5 ноября, в Сети появились видео из села Седово возле временно оккупированного Мариуполя. На кадрах – масштабный пожар, сопровождающийся взрывами от детонации боеприпасов.

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