Мошенница, требовавшая 1 млн у жены пленного бойца, задержана: какой была преступная схема (фото)

Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему выманивания денег у находящихся в плену родственников украинских военных или пропавших без вести на фронте и задержала мошенницу, которая требовала 1 млн грн у жены пленного защитника Азовстали и обещала его обмен.

Об этом стало известно из заявления СБУ.

"По результатам комплексных мер Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало в Киевской области злоумышленницу, которая "зарабатывала" на родственниках защитников Мариуполя", — говорится в сообщении.

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему выманивания денег у родственников украинских военных Фото: СБУ

Мошенница обещала помочь с возвращением украинских защитников домой и для якобы ускорения процесса требовала деньги.

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему выманивания денег у родственников украинских военных Фото: СБУ

"Задокументирован факт получения мошенницей почти 1 млн грн от супруги защитника Азовстали, находящегося в плену "рашистов", — говорится в сообщении.

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему выманивания денег у родственников украинских военных Фото: СБУ

Что известно о мошеннической схеме

Во время общения с женщиной фигурантка рассказывала о якобы личных связях в администрации российской тюрьмы, в которой держат украинского воина.

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему выманивания денег у родственников украинских военных Фото: СБУ

При этом преступница манипулировала тяжелым психоэмоциональным состоянием потерпевшей и угрожала ей плохими последствиями для пленника в случае не получения денег.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном доме, когда она получила новый перевод средств от потерпевшей. У задержанной изъят мобильный телефон и банковские карты с поличным.

Напомним, стало известно, что инстаграмм-гадалка выманила у жительницы Винницы более 450 тыс. грн. Потерпевшая отдала деньги за "снятие порчи".

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