Мошенническая схема с ж/д билетами: УЗ предупредила о последствиях для покупателей

"Укрзализныця" обнаружила, что при покупке билетов на популярные рейсы спекулянты пытаются обойти идентификацию покупателя через приложение "Дія". Таким образом, покупатели становятся соучастниками мошеннической схемы.

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

Он добавил, что в последние недели сотрудники "Укрзализныци" провели "контрольные закупки" и зафиксировали несколько подобных случаев.

К тому же накануне председатель наблюдательного совета НАУ Петр Чернышев рассказал, что ему пришлось воспользоваться услугами "контакта, который быстро достанет любой железнодорожный билет". Такая покупка билета в Польшу через третьи руки обошлась Чернышеву в "2,5 цены". Он отметил, что ему пришлось искать альтернативные варианты, так как в продаже билетов "как это часто бывает" не было.

Перцовский призвал клиентов "Укрзализныци" не вестись на предложения мошенников и не передавать им свои данные для авторизации.

"Те, кто отдают информацию из своей "Дії" в обмен на обещания билета или денежное вознаграждение – как минимум знайте, что ваша собственная учетная запись будет заблокирована и вы уже честно билет не сможете купить. Никогда. Есть несколько обращений с "крокодиловыми слезами" на этот счет, но это не поможет", – предупредил он.

Перцовский также напомнил, что по инициативе "Укрзализныци" начаты несколько уголовных производств по признакам кибермошенничеств с билетами.

"Ожидайте также и встречу с правоохранителями, ведь вы участвуете в мошеннической схеме такими действиями", — подчеркнул он.

По словам руководителя пассажирского направления УЗ, компания в ближайшее время внедрит "несколько технических доработок", которые должны сделать невозможными основные уязвимости во время идентификации.

"Мы понимаем, что спекулянты не хотят терять доход и что-то постоянно придумывают. Но мы не остановимся, пока это не отправим окончательно в прошлое... Это для нас не вопрос денег (их в любом случае компания получает за билеты), а вопрос репутации и в нем компромиссов не будет", – подчеркнул Александр Перцовский.

Напомним, "Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских билетов. АО "Укрзализныця" создает модель, которая станет основой изменения тарифов на пассажирские перевозки. Стоимость билетов будет зависеть от популярности маршрутов и времени суток.

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