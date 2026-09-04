Мошеннические колл-центры под "крышей" Офиса генпрокурора: НАБУ проводит громкую спецоперацию

САП и НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которую, по данным следствия, возглавляет должностное лицо из Офиса Генерального прокурора.

В НАБУ заявили, что участников организации подозревают, в частности, в прикрытии сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

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«НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины, причастной к крышеванию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества», — говорится в сообщении.

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По информации источников «Украинской правды» в деловых кругах, правоохранительные органы уже задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПС Сергея Кропиву.

В то же время НАБУ пока официально не называет имя чиновника, в отношении которого проводятся следственные действия.

«УП» также опубликовала видео, на котором, как утверждает издание, видны сотрудники НАБУ во время проведения операции возле здания Офиса Генерального прокурора. На кадрах правоохранители с лестницами перелезают через забор на территорию учреждения.

Как напоминает издание, Департамент международно-правового сотрудничества Аппарата генерального прокурора был создан в 2022 году. По данным «Украинской правды», он должен был заниматься, в частности, вопросами экономических преступлений и кибербезопасности государства.

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Руководителем нового департамента, по информации издания, без проведения конкурса стал Сергей Кропива, который ранее работал в киберполиции, в частности возглавлял киевское управление и был первым заместителем начальника подразделения. «Украинская правда» также отмечает, что он был бывшим коллегой мужа тогдашней генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

На данный момент НАБУ и САП не раскрывают подробностей спецоперации и не сообщают об окончательном числе задержанных или подозреваемых. В Бюро отметили, что подробности дела будут обнародованы позднее.

Позиция Генеральной прокуратуры

В Офисе Генерального прокурора заявили, что все обстоятельства возможной причастности одного из сотрудников ведомства к противоправной деятельности, связанной с работой мошеннических колл-центров, должно установить следствие. В ОГП подчеркнули, что окажут антикоррупционным органам полное содействие и предоставят всю необходимую информацию в рамках закона.

«Этот эпизод должен получить объективную правовую оценку в установленном законом порядке», — отметили в Офисе генерального прокурора.

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В то же время в ОГП подчеркнули, что системная работа по противодействию мошенническим колл-центрам продолжается. За последние 12 месяцев правоохранительные органы провели более 1050 обысков, пресекли деятельность около 340 мошеннических колл-центров и более 5 тысяч операторских мест.

За этот период украинские прокуроры также принимали участие в работе 37 международных совместных следственных групп под координацией Евроюста и при поддержке Европола.

В настоящее время расследуются 147 уголовных дел, в рамках которых о подозрении было сообщено более чем 183 лицам. В отношении 93 лиц обвинительные акты уже направлены в суд. Установленный размер ущерба, причиненного потерпевшим, составляет десятки миллионов гривен.

В Офисе Генерального прокурора также сообщили, что сотрудник, в отношении которого проводится проверка на предмет возможной причастности к противоправной деятельности, будет отстранен от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.

Напомним, ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал новое расследование НАБУ «Форест Гамп», в котором фигурирует его заместительница Ирина Мудра.

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