«Мошеннические колл-центры вернулись»: в Эстонии заявили о возобновлении работы украинских аферистов

Мошеннические колл-центры атакуют эстонцев, Фото: иллюстративное / © Генеральная прокуратура Украины

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Украинские мошеннические колл-центры приостанавливали свою деятельность в Эстонии на фоне резонансных дел НАБУ, открытых в конце лета. Но уже через шесть недель фиктивные звонки возобновились в предыдущих масштабах. Такое заявление сделали в эстонской полиции.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

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Украинские мошеннические колл-центры возобновили деятельность за границей

«С августа этого года украинские колл-центры исчезли на пару недель, после чего вернулись. Сейчас мы пытаемся понять откуда они оперируют. Изменили ли они физические точки внутри Украины или переместились за пределы вашей страны», — рассказал руководитель Национального центра предотвращения и борьбы с мошенничеством Эстонии Яагуп Тоомпуу.

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Глава ведомства объяснил географию телефонного криминала: жителей Евросоюза обычно обманывают группировки из Северной Африки, а на англоязычный сегмент ориентированы ячейки в Юго-Восточной Азии. В то же время жители самой Эстонии страдают преимущественно от звонков, которые поступают с территории Украины.

Опубликованные недавно материалы НАБУ указывают на тесное взаимодействие отдельных представителей украинских силовых структур с организаторами этих нелегальных «офисов». Комментируя эти данные, Тоомпуу не исключает вероятности коррупционных связей среди украинских прокуроров.

«Если в суде будет доказана позиция, которая сейчас фигурирует в медиа, что украинские прокуроры были коррумпированными — высок шанс, что запросы не только от Эстонии, но и от других стран относительно мошеннических центров попадали в руки преступников. Это самая большая проблема. У меня нет доказательств, чтобы это утверждать, но по высокой вероятности, именно это и происходило», — добавил он.

Активная фаза борьбы с таким бизнесом развернулась в августе, говорит Яагуп Тоомпуу. Тогда совместными усилиями с полицией Германии удалось прекратить деятельность 94 нелегальных «офисов».

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С начала августа в Эстонии не фиксировали мошеннических звонков. С 15-16 сентября телефонное мошенничество вернулось с новой силой. Людей обманывали уже на эстонском языке.

«С высокой вероятностью можем сказать, что это были те же украинские колл-центры, что и раньше. Они использовали те же легенды, имена и в целом те же люди звонили», — рассказал руководитель Национального центра предотвращения и борьбы с мошенничеством Эстонии.

Телефонная активность мошенников была на паузе всего 1,5 месяца. Сейчас следователи в Эстонии выясняют, выехали ли эти группировки за границу или до сих пор находятся в Украине. Волна русскоязычных обзвонов возобновилась с конца октября. Правоохранители убеждены, что это те же исполнители.

Как работают мошеннические колл-центры

Напомним, мошеннические колл-центры в Украине, так называемые «офисы», превратились в масштабный криминальный бизнес с миллиардными доходами, в котором задействованы десятки тысяч человек.

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Злоумышленники используют подмену номеров, анонимность и психологическое давление, чтобы выманивать деньги и банковские данные как у украинцев, так и у жителей Западной Европы, США или России. Нанимают персонал преимущественно среди молодежи из-за соцсетей, но заработки часто ниже обещанных, а попытки уволиться для успешных работников сопровождаются запугиванием.

Для обмана жертв операторы применяют отработанные сценарии: выдают себя за работников служб безопасности банков, заманивают в фейковые инвестиции через сайты знакомств или массово рассылают фишинговые счета якобы за электроэнергию. По данным международных организаций, работу таких организаций часто покрывают коррумпированные правоохранители, получая за это от 10 до 15 тысяч долларов ежемесячно.

Операция НАБУ «Карфаген»: главные подробности

Напомним, в рамках операции «Карфаген» НАБУ и САП разоблачили масштабную преступную организацию, в которую входили по меньшей мере 12 человек — представители криминалитета и действующие чиновники СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

Соорганизаторами группировки стали неоднократно судимый гражданин по прозвищу «Криминал» и россиянин «Мексиканец» — глава транснационального наркокартеля «Химпром», находящийся в розыске в России и Украине, и который во время полномасштабной войны сотрудничал с российской ФСБ.

Благодаря связям «Криминала» с силовиками группировка наладила системный подкуп правоохранителей для прикрытия своей деятельности. В частности, за беспрепятственную работу сети по меньшей мере 52 мошеннических колл-центров злоумышленники ежемесячно платили представителям СБУ, Нацполиции и прокуратуры по $7000 в криптовалюте за каждую ячейку. В случае возникновения проблем, таких как обыски, силовики помогали возвращать изъятую технику через «нужных» судей за взятку.

Кроме колл-центров, участники организации занимались наркоторговлей через сеть магазинов U420, пытаясь защитить этот бизнес от запрета путем подкупа высокопоставленных должностных лиц и продвижения законопроектов о легализации марихуаны, а после огласки в медиа силовики устраивали для них показательные обыски. Также злоумышленники обустроили подпольный цех для изготовления фальшивых евро.

Еще одним направлением деятельности были заказные насильственные преступления в Украине и за границей: нападения, пытки, похищения людей и вымогательство. Оперативное прикрытие исполнителям обеспечивал заместитель начальника отдела уголовного розыска Киевской области «Консультант», который предоставлял данные из полицейских баз и камер наблюдения, сообщал об отсутствии планов перехвата, организовывал эвакуацию нападающих и «сливал» информацию о ходе расследований.

Наивысший уровень защиты группе обеспечивал генерал-майор СБУ «Аким» вместе с коллегами: они решали вопросы в правоохранительных органах и судах, оформляли пропуски и непригодность к службе, а с октября 2025 года по апрель 2026 года получили за «услуги» 3 млн. 750 тыс. USDT. Также следствие установило, что фигуранты группировки были причастны к попыткам лишить НАБУ и САП независимости летом 2025 года.

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