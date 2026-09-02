Мошенническим колл-центрам готовят серьезный удар: Зеленский хочет усилить наказание

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент два законопроекта. Они должны усилить наказание для организаторов мошеннических колл-центров и лучше защитить деньги граждан на банковских счетах.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

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Президент подчеркнул, что будут наказывать не только обычных работников, но и владельцев и организаторов такого бизнеса. Первый законопроект как раз и направлен против организаторов этих схем.

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«Внедряется и усиленная ответственность за организацию мошеннических схем с банковскими инструментами, в частности с так называемыми „дропами“», — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что кроме законодательных изменений планируется внедрить обновленные алгоритмы и шаги на уровне внутреннего регулирования банковской системы. Это должно расширить возможности банков в защите прав граждан и предприятий, а также препятствовать использованию счетов для легализации незаконных средств и уклонения от уплаты налогов.

«Этот же законопроект направлен на имплементацию в Украине норм права Евросоюза, что предусмотрено договоренностями с нашими партнерами. Прошу парламентариев безотлагательно рассмотреть эти законопроекты», — отметил Зеленский.

Напомним, правительство согласовало законопроект, разработанный Министерством обороны Украины, предусматривающий существенные изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины. Документ призван создать действенный механизм защиты разоблачителей коррупции среди военнослужащих.

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