Мошенничество на десятки миллионов: в Сумской области разоблачили два колл-центры банковских аферистов

Мошенники звонили людям и выдавали себя за сотрудников банков.
СБУ ликвидировала на Сумщине два колл-центра банковских аферистов, которые снимали средства с карточек доверчивых украинцев.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, к схеме были привлечены не менее 70 человек.
Мошенники приобрели базы данных банковских учреждений, звонили их клиентам, выдавали себя за сотрудников банков. Входили в доверие и добывали личные данные. После чего получали доступ к онлайн-банкингу людей и воровали их деньги.
Точную сумму доходов дельцов правоохранители еще устанавливают. Но, говорят, речь идет о по меньшей мере о десятках миллионов гривен.
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