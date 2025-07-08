Мошенничество на выплатах погибшего военного: полицейские задержали родственника работницы ТЦК

В Запорожской области задержали мошенника / © Национальная полиция Киева

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В Запорожской области задержан родственник работницы ТЦК и СП, который мошенническим образом выманил у женщины погибшего военного более 1,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, злоумышленник предлагал семье погибшего военного «помочь» с оформлением государственных выплат в связи со смертью. Он требовал 50% от полученной суммы.

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Получив от женщины погибшего военного 1,2 миллиона гривен, мужчина не остановился и продолжил требовать деньги, теперь уже регулярно по 75 тысяч гривен ежемесячно, при этом угрожая прекратить начисление и уничтожить документы.

За полгода жертва перечислила ему около 1,3 миллионов гривен.

Правоохранителям удалось выяснить, что супруга фигуранта, занимающая должность в РТЦК и СП, также была причастна к организации мошенничества.

Мужчину задержали в момент, когда он получал часть очередного платежа — 50 тысяч гривен.

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Сейчас рассматривается вопрос об объявлении ему подозрения по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (речь идет о злоупотреблении влиянием — Ред.).

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