5 февраля 2021 года в Германии выдвигают обвинения 95-летней экссекретаре нацистского лагеря / Pexels

Мошенничество под видом сбора средств для пострадавших военнослужащих ВСУ: подозревают жительницу Киевской области

Мошенничество под видом сбора средств для пострадавших военнослужащих ВСУ: подозревают жительницу Киевской области

Полученные под видом благотворительной помощи средства жительница Обухова собиралась потратить на покрытие кредита.

В Киевской области разоблачено мошенничество под видом сбора средств для пострадавших военнослужащих ВСУ. Прокуратура подозревает жительницу Обухова.

Женщине сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Установлено, что жительница Обухова разместила в социальной сети Facebook объявление о сборе средств на протез для женщины-военнослужащей ВСУ, якобы потерявшей ногу в боях за Мариуполь.

Подозреваемая использовала в объявлении фото постороннего лица, находящегося за пределами Украины и проходящего службу в составе Миссии ООН. Указала свои анкетные данные и номер своей банковской карты.

Полученные под видом благотворительной помощи средства мошенница собиралась потратить на покрытие перед банком задолженности по кредиту.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, электромонтерам ДТЭК уже удалось возобновить электроснабжение в 28 населенных пунктах Киевской области. Энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 23 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

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