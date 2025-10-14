- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 2 мин
Мошенничество с DeepFake: украинка из Польши оформила на соотечественников кредитов на 4 млн грн
Украинка получала персональные данные граждан и создавала поддельные видео, чтобы пройти фото-верификацию в банковских системах. От ее действий пострадали по меньшей мере 286 человек.
Следователи Нацполиции совместно с СБУ разоблачили организованную группировку, которая использовала технологию DeepFake для оформления кредитов на имена украинцев. Схему организовала 33-летняя женщина, которая после начала полномасштабного вторжения выехала в Польшу. К преступной деятельности она привлекла своего бывшего мужа и знакомого из Николаева.
Об этом сообщила Нацполиция Украины.
Как работала схема?
Организатор схемы-украинка получала из неустановленных источников персональные данные пользователей онлайн-банкинга — финансовые номера телефонов, пароли и коды авторизации. Эту информацию она передавала сообщникам в Украине.
Используя полученные данные, участники группы несанкционированно входили в мобильные приложения украинских банков, а далее — в «Дию» через систему BankID.
Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали их цифровые документы.
После этого организатор с помощью технологии DeepFake создавала короткие поддельные видео, на которых накладывала лицо потерпевших на свое. Такие ролики использовались для прохождения автоматической фото-верификации в банковских системах.
В результате злоумышленники оформили счета и кредиты от имени не менее 286 граждан. Общая сумма ущерба превышает 4 млн грн.
Полученные средства фигуранты переводили на подконтрольные счета в разных банках, после чего конвертировали в криптовалюту и обналичивали.
Во время обысков у участников схемы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.
Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в:
мошенничестве, совершенном организованной группой в условиях военного положения, путем незаконных операций по использованию электронно-вычислительной техники, в крупных размерах;
несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, что привело к подделке и искажению процесса обработки информации, во время действия военного положения, организованной группой.
Фигурантам дела грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Чехии осудили украинскую пару — экс-таможенника Ивана Саварина и его жену Кристину Савчин — за мошенничество с гуманитарной помощью для беженцев. В течение 11 месяцев они оформляли выплаты на украинцев, которых привозили в Чехию, а затем отправляли обратно. Общая сумма ущерба составляет более 19 млн грн.