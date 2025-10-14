ТСН в социальных сетях

Украина
190
2 мин

Мошенничество с DeepFake: украинка из Польши оформила на соотечественников кредитов на 4 млн грн

Украинка получала персональные данные граждан и создавала поддельные видео, чтобы пройти фото-верификацию в банковских системах. От ее действий пострадали по меньшей мере 286 человек.

Ирина Лабьяк
DeepFake-изображение, которое использовала украинка для мошеннической схемы

DeepFake-изображение, которое использовала украинка для мошеннической схемы / © Национальная полиция Украины

Следователи Нацполиции совместно с СБУ разоблачили организованную группировку, которая использовала технологию DeepFake для оформления кредитов на имена украинцев. Схему организовала 33-летняя женщина, которая после начала полномасштабного вторжения выехала в Польшу. К преступной деятельности она привлекла своего бывшего мужа и знакомого из Николаева.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Как работала схема?

Организатор схемы-украинка получала из неустановленных источников персональные данные пользователей онлайн-банкинга — финансовые номера телефонов, пароли и коды авторизации. Эту информацию она передавала сообщникам в Украине.

Используя полученные данные, участники группы несанкционированно входили в мобильные приложения украинских банков, а далее — в «Дию» через систему BankID.

Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали их цифровые документы.

После этого организатор с помощью технологии DeepFake создавала короткие поддельные видео, на которых накладывала лицо потерпевших на свое. Такие ролики использовались для прохождения автоматической фото-верификации в банковских системах.

В результате злоумышленники оформили счета и кредиты от имени не менее 286 граждан. Общая сумма ущерба превышает 4 млн грн.

Полученные средства фигуранты переводили на подконтрольные счета в разных банках, после чего конвертировали в криптовалюту и обналичивали.

Во время обысков у участников схемы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в:

  • мошенничестве, совершенном организованной группой в условиях военного положения, путем незаконных операций по использованию электронно-вычислительной техники, в крупных размерах;

  • несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, что привело к подделке и искажению процесса обработки информации, во время действия военного положения, организованной группой.

Фигурантам дела грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Чехии осудили украинскую пару — экс-таможенника Ивана Саварина и его жену Кристину Савчин — за мошенничество с гуманитарной помощью для беженцев. В течение 11 месяцев они оформляли выплаты на украинцев, которых привозили в Чехию, а затем отправляли обратно. Общая сумма ущерба составляет более 19 млн грн.

190
