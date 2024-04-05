Мошенничество с паспортами: в МВД рассказали о новой схеме

В ведомстве напомнили, что сроки выдачи паспортов регламентированы законодательством, а упрощенных схем не существует.

В Министерстве внутренних дел предупредили, что в Украине действуют злоумышленники, которые выманивают у людей деньги за помощь в оформлении новых паспортов в короткие сроки.

Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным МВД, мошенники публикуют объявления, в которых предлагают посреднические услуги по оформлению паспортов по "упрощенной процедуре". Людям обещают изготовление новых документов за два дня.

"Есть определенный срок оформления паспортных документов. Для паспорта гражданина Украины — от 10 до 20 рабочих дней, а для выезда за границу — от 3 до 20", — отметили в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что по закону человек может получить паспорт только лично, а все остальные "предложения" незаконны. В частности, документы выдаются в:

территориальных подразделениях Государственной миграционной службы;

центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

подразделениях Паспортного сервиса ГП "Документ".

Читайте ведущие новости дня: