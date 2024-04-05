Мошенничество с паспортами: в МВД рассказали о новой схеме

В ведомстве напомнили, что сроки выдачи паспортов регламентированы законодательством, а упрощенных схем не существует.
В Министерстве внутренних дел предупредили, что в Украине действуют злоумышленники, которые выманивают у людей деньги за помощь в оформлении новых паспортов в короткие сроки.
Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
По данным МВД, мошенники публикуют объявления, в которых предлагают посреднические услуги по оформлению паспортов по "упрощенной процедуре". Людям обещают изготовление новых документов за два дня.
"Есть определенный срок оформления паспортных документов. Для паспорта гражданина Украины — от 10 до 20 рабочих дней, а для выезда за границу — от 3 до 20", — отметили в ведомстве.
В сообщении также отмечается, что по закону человек может получить паспорт только лично, а все остальные "предложения" незаконны. В частности, документы выдаются в:
- территориальных подразделениях Государственной миграционной службы;
- центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
- подразделениях Паспортного сервиса ГП "Документ".
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