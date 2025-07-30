Мошенник из Днепра обещал высокую должность прокурора: сколько стоило

Муж из Днепра обещал должность в генпрокуратуре / © Киевская городская прокуратура

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В Днепре разоблачили 62-летнего мужчину, который обещал трудоустроить женщину на руководящий пост в Офис Генерального прокурора за 25 тысяч евро. Его задержали после перечисления части оговоренной суммы.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным Киевской городской прокуратуры и следователей полиции, мужчина убеждал свою жертву, что «связи с первыми лицами Офиса Генерального прокурора». Вроде бы он может решить вопрос о трудоустройстве как к центральному аппарату, так и к структурным подразделениям областных прокуратур.

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Стоимость такой «услуги» составила 25 тысяч евро. Он требовал 15 тысяч евро сразу, а остальные 10 тысяч после назначения на должность. В целях конспирации просил перечислять деньги на криптогаманец, избегая личных встреч для передачи наличных денег.

После того как часть суммы была перечислена, мужчину задержали. Ему готовится сообщение о подозрении в оконченном покушении на мошенничество и в оконченном покушении на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 чК 2 ч. 2). Украины).

Задержанный уже обвиняется в другом уголовном производстве за аналогичное преступление. Ранее он предлагал трудоустройство оборонной компании за деньги. Это дело рассматривается в Подольском районном суде Киева.

Напомним, военная контрразведка СБУ разоблачила российский «крот» в Воздушных силах Украины. Летчик-инструктор одной из авиабригад ВСУ помогал врагу готовить удары по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000.

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