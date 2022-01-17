Мошенник под видом газовика выманил и украл у ровенчан полмиллиона гривен

Мошенник под видом газовика выманил и украл у ровенчан полмиллиона гривен

Мужчину задержали благодаря бдительности его последней жертвы.

Мошенник, который под видом работника газовой службы обманывал пенсионеров, задержан в Ровно. Предварительно известно: всего он украл почти полмиллиона гривен.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

27-летний мужчина выбирал квартиры пожилых людей, представлялся газовиком и просился зайти внутрь, мол, проверить систему снабжения. Там или выманивал деньги на замену счетчиков, или просто открывал кошельки, пока пенсионеры шли искать квитанции.

Последней жертвой злоумышленника стала 92-летняя женщина. У нее мужчина украл ценные монеты и пенсию за последний месяц: деньги женщина только получила, и положила их на тумбочку. Там их заметил злоумышленник.

Задержать вора удалось благодаря уличным камерам наблюдения, оперативники установили его машину. Задержанному уже объявили подозрение, ему грозит 6 лет за решеткой.

«Уже можно говорить о ряде эпизодов, где сумма похищенного составляет около полумиллиона гривен», – заявил руководитель Ровенского районного управления полиции Роман Штеба.

В Ровно задержали мошенника, который под видом работника газовой службы обманывал пенсионеров

Читайте также:

В Николаевской области в продажу попали ядовитые фисташки

В Ровно внедорожник насмерть сбил женщину на переходе

Похитили, удерживали в подвале, а затем закопали: двое мужчин убили 11-летнего мальчика в Запорожской области