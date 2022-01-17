Мошенник под видом газовика выманил и украл у ровенчан полмиллиона гривен

Мужчину задержали благодаря бдительности его последней жертвы.
Мошенник, который под видом работника газовой службы обманывал пенсионеров, задержан в Ровно. Предварительно известно: всего он украл почти полмиллиона гривен.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
27-летний мужчина выбирал квартиры пожилых людей, представлялся газовиком и просился зайти внутрь, мол, проверить систему снабжения. Там или выманивал деньги на замену счетчиков, или просто открывал кошельки, пока пенсионеры шли искать квитанции.
Последней жертвой злоумышленника стала 92-летняя женщина. У нее мужчина украл ценные монеты и пенсию за последний месяц: деньги женщина только получила, и положила их на тумбочку. Там их заметил злоумышленник.
Задержать вора удалось благодаря уличным камерам наблюдения, оперативники установили его машину. Задержанному уже объявили подозрение, ему грозит 6 лет за решеткой.
«Уже можно говорить о ряде эпизодов, где сумма похищенного составляет около полумиллиона гривен», – заявил руководитель Ровенского районного управления полиции Роман Штеба.
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