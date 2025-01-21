Мошенник похитил у матери без вести пропавшего военного почти миллион – детали циничной схемы

На Днепропетровщине злоумышленник цинично похищал деньги с карты матери пропавшего без вести героя. Мошенник незаконно завладел более 870 тысячами гривен.

Об этом пишет полиция Днепропетровской области.

Мать пропавшего военного не имела навыков использования мобильных приложений. Поэтому, в конце лета 2023 года женщина обратилась к мужу своей подруги о помощи установить и настроить интернет-банкинг в своем телефоне.

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Мужчина не отказал, но его поразили суммы денежных поступлений за пропавшего без вести и он решил тайно совершить преступление. Чтобы не привлекать внимание, злоумышленник придумывал разные поводы воспользоваться телефоном сгоревшей военной матери. Имея логин и пароль, вор каждый раз перечислял от 5 до 40 тысяч гривен на свои счета. Следователи установили 41 факт тайного похищения средств с карты потерпевшей, которые злодей совершил в течение года.

16 января во время проведения обыска по месту жительства фигуранта, полицейские обнаружили деньги и банковские карты. За украденные деньги мужчина покупал мобильные телефоны, ноутбук, золотые украшения и мебель. На изъятые вещдоки наложили арест.

Злоумышленнику грозит максимальное наказание – лишение свободы до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

Полиция призывает граждан не сообщать посторонним конфиденциальную информацию – данные карты, а именно ее номер, срок действия, CVV2-код, логин и пароли в онлайн-банкинг, а также пароли, поступающие в SMS-сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге местный житель похитил с банковского военного счета 460 тысяч гривен.

Напомним, что в Днепре произошел просто ужасающий случай цинизма и мошенничества. В моргах мужчины похищали мобильные телефоны погибших военных и через онлайн-банкинг списывали деньги.

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