Мошенник выдурил у украинцев более 800 тысяч грн: как он это сделал

Злоумышленник выдавал себя за банковского работника.
На Львовщине полиция разоблачила и задержала мошенника, завладевшего средствами с банковских карт украинцев на общую сумму более 867 тысяч гривен.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Следователи установили, что фигурант причастен не менее, чем к 12 фактам мошенничества.
33-летний злоумышленник выдавал себя за банковского работника, обманным путем получал конфиденциальную информацию, после чего снимал средства со счетов потерпевших.
Полицейские Львовщины дали советы владельцам банковских карт, как не попасть в ловушку преступников:
- не разговаривайте с неизвестными абонентами, особенно если они просят предоставить или подтвердить конфиденциальные данные;
- не сообщайте посторонним лицам никакой финансовой информации о себе и членах своей семьи;
- никому не разглашайте пин-код вашей карты и одноразовые пароли;
- все операции по безопасности вашей карты проводите непосредственно в отделении банка или с помощью горячей линии или приложения онлайн-банкинга;
- будьте внимательны к номерам – мошенники могут звонить по поддельным контактам, похожим на банковские;
- не устанавливайте подозрительные программы – они могут дать мошенникам доступ к вашим финансам;
- не паникуйте! Цель преступников – заставить вас принять скорейшее решение. Не дайте себя обмануть!
Напомним, ранее жительница Коломыйского района Ивано-Франковской области хотела заработать в Интернете, а потеряла почти 83 тыс. грн.
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