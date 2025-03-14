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Мошенник выдурил у украинцев более 800 тысяч грн: как он это сделал

Мошенник выдурил у украинцев более 800 тысяч грн: как он это сделал

Банковская карточка / Фото: pixabay.com

Злоумышленник выдавал себя за банковского работника.

На Львовщине полиция разоблачила и задержала мошенника, завладевшего средствами с банковских карт украинцев на общую сумму более 867 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Следователи установили, что фигурант причастен не менее, чем к 12 фактам мошенничества.

33-летний злоумышленник выдавал себя за банковского работника, обманным путем получал конфиденциальную информацию, после чего снимал средства со счетов потерпевших.

Полицейские Львовщины дали советы владельцам банковских карт, как не попасть в ловушку преступников:

  • не разговаривайте с неизвестными абонентами, особенно если они просят предоставить или подтвердить конфиденциальные данные;
  • не сообщайте посторонним лицам никакой финансовой информации о себе и членах своей семьи;
  • никому не разглашайте пин-код вашей карты и одноразовые пароли;
  • все операции по безопасности вашей карты проводите непосредственно в отделении банка или с помощью горячей линии или приложения онлайн-банкинга;
  • будьте внимательны к номерам – мошенники могут звонить по поддельным контактам, похожим на банковские;
  • не устанавливайте подозрительные программы – они могут дать мошенникам доступ к вашим финансам;
  • не паникуйте! Цель преступников – заставить вас принять скорейшее решение. Не дайте себя обмануть!

Напомним, ранее жительница Коломыйского района Ивано-Франковской области хотела заработать в Интернете, а потеряла почти 83 тыс. грн.

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