Мошенник выманил у волынян 70 тысяч, обещая отдых на озерах

Фигуранта неоднократно судили за мошенничество до этого

Роменские полицейские разоблачили мошенника-рецидивиста, наладившего незаконную схему заработка через социальные сети.

Подробности сообщили в полиции Сумской области.

35-летний житель Полтавской области, ранее неоднократно судимый за мошенничества, создал фейковую страницу в одной из соцсетей, где разместил объявление об отдыхе на Шацких озерах.

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Потенциальных отдыхающих, обращавшихся к аферисту, он убеждал в необходимости совершить подписку, а иногда и полную оплату стоимости поездки. По данным следствия, от мошеннических действий мужчины пострадали семь жителей Роменщины, потерявших более 70 000 гривен.

В рамках уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), следователи Роменского районного отдела полиции под процессуальным руководством Роменской окружной прокуратуры сообщили подозреваемому об обвинении по каждому факту. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Молдавии судьи отпускают мошенников, которые обманули украинских военных на 46 млн грн. Фигуранты обманывали украинских военных, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи авто и дронов для ВСУ, которых на самом деле не существовало.