Дочь якобы случайно травмировала ребенка: на Сумщине активизировались мошенники

За минувшие сутки на Сумщине жертвами аферистов стали четыре человека. В нескольких случаях преступники использовали хорошо известные схемы, играя на эмоциях жертв.

Полиция Сумской области предупреждает граждан об использовании преступниками мошеннических схем.

63-летнюю жительницу Тростянца обманула женщина, которая, представившись полицейской, заявила, что ее дочь якобы случайно травмировала ребенка, которому срочно нужны деньги на лечение. Чтобы "спасти" дочь, пенсионерка отправила аферистке почти 15 000 гривен, лишь со временем поняв, что стала жертвой мошенничества.

Также читайте В центре Варшавы обворовали украинок более чем на миллион злотых: как действовали преступники

В Конотопском районе 45-летняя женщина потеряла более 10 000 гривен после того, как нашла на Фейсбуке объявление о "денежной помощи от Президента Украины". Перейдя по ссылке, она ввела личные данные и реквизиты карты, что позволило мошенникам завладеть ее денежными средствами.

Полиция открыла уголовные производства по фактам мошенничества (ст. 190 УКУ) и подчеркивает необходимость осторожности.

"Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны во время получения непроверенной информации. Помните, если в ней фигурирует слово "деньги", скорее всего с вами общаются мошенники, которые уже поставили своей целью завладеть вашими финансами", — отмечают полицейские.

Напомним, что на Прикарпатье мошенники представились работниками банка и обманули женщину на значительную сумму. 52-летняя жительница Долины потеряла около 19 000 гривен.