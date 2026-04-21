Мошенники атакуют пользователей Signal: как не стать жертвой аферы и кто в зоне риска
Эксперты рассказали, как работает новая схема и по каким признакам можно мгновенно обнаружить ловушку аферистов.
Пользователи популярного мессенджера Signal, считающегося одним из самых защищенных, все чаще становятся мишенями новой схемы мошенничества. Злоумышленники рассылают фейковые сообщения, маскируясь под официальную службу поддержки, чтобы украсть доступ к частным перепискам.
Об этом пишет Reuters.
По информации издания, аферисты используют проверенные методы социальной инженерии. Схема начинается с сообщения о том, что на пользовательском устройстве якобы зафиксирована «подозрительная активность» или даже «несанкционированная атака».
Цель таких манипуляций — вызвать у человека страх потери конфиденциальности. После того, как пользователь начинает нервничать, ему предлагают «немедленное решение» пройти верификацию прямо в чате.
«Это классическая схема: создание паники через сообщения о 'взломе' заставляет пользователя потерять бдительность. Срочность требования действовать немедленно лишь усиливает эффект, заставляя жертву вступать в диалог», — отмечают в Reuters.
Признаки фейка: на что обратить внимание
Эксперты из Центра противодействия дезинформации успокаивают: распознать мошенника достаточно просто, если знать базовые правила работы мессенджера. Главный аргумент — официальная поддержка Signal никогда не пишет пользователям в приватные чаты.
«В мессенджере не существует никакой 'верификации аккаунта' из-за личных сообщений. Если вы получили такое обращение — перед вами стопроцентный мошенник», — подчеркивают специалисты.
Среди других признаков подделки:
сообщения часто содержат странные формулировки или ошибки в словах.
аферисты не указывают модель вашего устройства или время «атаки».
в финале разговора вас обязательно попросят передать код подтверждения или перейти по посторонней ссылке.
Как не стать жертвой
Специалисты подчеркивают, что лучшая реакция на подобные вызовы — это полный игнор. Любой ответ в чате только подтверждает мошенникам, что ваш аккаунт активен.
«Если сообщение вызывает страх и заставляет действовать срочно — это почти всегда признак мошенничества», — предупреждают в Центре противодействия дезинформации.
Пользователям советуют соблюдать следующие правила безопасности:
Не отвечать на подозрительные сообщения.
Категорически не переходить по любым ссылкам в таких чатах.
Никогда не передавать коды подтверждения, приходящие в SMS или системные уведомления.
Сразу блокировать отправителя и отправлять жалобу на профиль.
Напомним, одной из последних схем мошенников стала рассылка якобы от имени «Новой почты». В сообщениях людям предлагают по дешевке приобрести потерянные посылки. Наиболее активно такие сообщения распространяются в социальных сетях и мессенджерах.
Пользователям предлагают покупать так называемые «сюрприз-боксы». Суть аферы состоит в том, что люди получают ненужные дешевые товары.
Также стало известно, что появилась и новая схема обворовывания людей у банкоматов. Мошенники блокируют карту тонкой нитью и подсматривают за PIN-кодом жертвы. В работу банкомата вмешиваются еще до появления клиентов.