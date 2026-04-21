Мошенники атакуют пользователей Signal: как не стать жертвой аферы и кто в зоне риска

Пользователи популярного мессенджера Signal, считающегося одним из самых защищенных, все чаще становятся мишенями новой схемы мошенничества. Злоумышленники рассылают фейковые сообщения, маскируясь под официальную службу поддержки, чтобы украсть доступ к частным перепискам.

Об этом пишет Reuters.

По информации издания, аферисты используют проверенные методы социальной инженерии. Схема начинается с сообщения о том, что на пользовательском устройстве якобы зафиксирована «подозрительная активность» или даже «несанкционированная атака».

Цель таких манипуляций — вызвать у человека страх потери конфиденциальности. После того, как пользователь начинает нервничать, ему предлагают «немедленное решение» пройти верификацию прямо в чате.

«Это классическая схема: создание паники через сообщения о 'взломе' заставляет пользователя потерять бдительность. Срочность требования действовать немедленно лишь усиливает эффект, заставляя жертву вступать в диалог», — отмечают в Reuters.

Признаки фейка: на что обратить внимание

Эксперты из Центра противодействия дезинформации успокаивают: распознать мошенника достаточно просто, если знать базовые правила работы мессенджера. Главный аргумент — официальная поддержка Signal никогда не пишет пользователям в приватные чаты.

«В мессенджере не существует никакой 'верификации аккаунта' из-за личных сообщений. Если вы получили такое обращение — перед вами стопроцентный мошенник», — подчеркивают специалисты.

Среди других признаков подделки:

сообщения часто содержат странные формулировки или ошибки в словах.

аферисты не указывают модель вашего устройства или время «атаки».

в финале разговора вас обязательно попросят передать код подтверждения или перейти по посторонней ссылке.

Как не стать жертвой

Специалисты подчеркивают, что лучшая реакция на подобные вызовы — это полный игнор. Любой ответ в чате только подтверждает мошенникам, что ваш аккаунт активен.

«Если сообщение вызывает страх и заставляет действовать срочно — это почти всегда признак мошенничества», — предупреждают в Центре противодействия дезинформации.

Пользователям советуют соблюдать следующие правила безопасности:

Не отвечать на подозрительные сообщения. Категорически не переходить по любым ссылкам в таких чатах. Никогда не передавать коды подтверждения, приходящие в SMS или системные уведомления. Сразу блокировать отправителя и отправлять жалобу на профиль.

В Украине мошенники работают по «схемам» — как не попасться

Напомним, одной из последних схем мошенников стала рассылка якобы от имени «Новой почты». В сообщениях людям предлагают по дешевке приобрести потерянные посылки. Наиболее активно такие сообщения распространяются в социальных сетях и мессенджерах.

Пользователям предлагают покупать так называемые «сюрприз-боксы». Суть аферы состоит в том, что люди получают ненужные дешевые товары.

Также стало известно, что появилась и новая схема обворовывания людей у банкоматов. Мошенники блокируют карту тонкой нитью и подсматривают за PIN-кодом жертвы. В работу банкомата вмешиваются еще до появления клиентов.